Este viernes, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, se entregaron certificados a los 400 participantes del curso de capacitación “Construyendo Fortalezas: abordaje en consumos problemáticos”, una propuesta impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Salud, el Programa Fortaleza, el Ministerio de Educación y el Centro de Formación y Capacitación en Administración Pública (CEFCA).

El acto contó con la presencia del ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el secretario de Coordinación de Gabinete y titular del CEFCA, Livio Gutiérrez, y de la coordinadora del Programa Fortaleza, Alejandra Castro, entre otras autoridades provinciales.

Durante su discurso, el ministro Rodríguez celebró la concreción de un curso “que no está dirigido precisamente a equipos de salud”, y remarcó la alta demanda social existente para abordar la problemática de los consumos problemáticos. En ese sentido, recordó que desde el inicio de la gestión, en diciembre de 2023, se asumió el compromiso de iniciar “un camino más largo, pero con cimientos más fuertes”, con el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero y de la entonces vicegobernadora Silvana Schneider.

“Abordar el tema de los consumos problemáticos solo desde la salud es ver el problema por el ojo de la cerradura, porque hay muchas acciones previas a la intervención de los equipos de salud que pueden hacerse, y no necesariamente por equipos sanitarios, para evitar llegar a una internación o a una asistencia médica”, sostuvo el ministro.

Rodríguez destacó además que los certificados fueron otorgados a personas que no pertenecen al sistema sanitario, como docentes y referentes comunitarios. “Eso nos muestra que el mensaje está llegando a la sociedad, que la sociedad decidió involucrarse en un problema que antes se veía desde una mirada estrictamente sanitaria”, afirmó.

Asimismo, subrayó el valor de la participación social al señalar que “es mucho más fácil que una persona con consumos problemáticos se anime a contar su situación a un par, a alguien de su familia o de su comunidad, antes que acudir directamente a un servicio de salud”. En ese marco, consideró fundamental el rol de quienes culminaron la capacitación como primeros actores de contención y orientación.

Por su parte, la coordinadora del Programa Fortaleza, Alejandra Castro, explicó que el certificado otorgado acredita a los egresados como operadores sociocomunitarios, con un rol clave en las intervenciones de primera escucha.

Detalló que la formación brindó herramientas para orientar a las personas en situación de consumo, saber cómo escucharlas, darles tiempo, guiarlas hacia los espacios adecuados y trabajar en estrategias de prevención desde talleres comunitarios, escuelas y ámbitos sociales. También se abordó la erradicación de mitos y el fortalecimiento del trabajo territorial.

Castro destacó que los operadores son “personas comunes, con ganas de aprender y escuchar de una manera diferente”, así como docentes interesados en trabajar comunitariamente dentro de las escuelas. “Fueron encuentros muy valiosos, con la participación de numerosos profesionales de la salud que aportaron saberes para que todos los sectores puedan acompañarse”, afirmó.

En tanto, el secretario de Coordinación de Gabinete y titular del CEFCA, Livio Gutiérrez, señaló que el gobernador Zdero encomendó al Gabinete trabajar “sobre la realidad”, y que desde el inicio de la gestión se decidió abordar de manera integral la problemática de los consumos problemáticos, tanto en el área metropolitana como en el interior de la provincia.

Gutiérrez recordó que el programa se desarrolló de manera articulada con Silvana Schneider y distintas áreas del Gobierno, y destacó que hoy cuenta con más de 400 egresados capacitados por profesionales. “Estas personas pueden ayudar desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en el ámbito educativo y comunitario”, indicó.

Finalmente, al dirigirse a los participantes, los definió como “multiplicadores de todo lo aprendido” y valoró su compromiso con la formación. “Hoy tenemos 400 personas capacitadas que pueden ayudar a salvar una vida, reorientarla o acompañarla. Son personas formadas para transformar realidades, y esto se logró con un trabajo serio y responsable de todos los equipos”, concluyó.

Del acto participaron además la directora general de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Mirta Candia; la integrante del equipo Fortaleza y capacitadora, licenciada Solange Krejci; la diputada provincial Carina Botteri; la vocal del CEFCA, Jimena Molina; la titular de la Dirección de Capacitación, Tamara Correa; la subsecretaria de Articulación y Vinculación Estratégica, María Soledad Binaghi; y capacitadores que estuvieron al frente del curso.

Periodismo365