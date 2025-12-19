Cabe remarcar que el Capítulo XI contiene el intento de Milei de imponer un brutal ajuste en universidades y discapacidad. En ese marco, con la abstención del Diputado Cipolini no se logró aprobar el Capítulo XI del Presupuesto 2026, que incluía la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), la movilidad de las asignaciones familiares y la ampliación del régimen de zonas frías, entre otros temas. Este capítulo tuvo 123 votos negativos, 117 votos afirmativos y 2 abstenciones.

En una sesión maratónica y atravesada por negociaciones de último momento, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al Presupuesto Nacional 2026, con legisladores chaqueños que sorprendieron a la hora de votar.

Si bien el dato político central fue el rechazo del Capítulo XI, que concentraba derogaciones sensibles -entre ellas, normas vinculadas al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad -en la votación en particular; el debut de cuatro de los representantes del Chaco y la abstención de Gerardo Cipolini a la hora de votar el capítulo más conflictivo, le dieron marco particular a la jornada.

VOTOS CHAQUEÑOS

En la votación, en general, el oficialismo logró reunir los apoyos necesarios para aprobar el Presupuesto, con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Entre los chaqueños, acompañaron el proyecto los legisladores de La Libertad Avanza y de la UCR, mientras que el bloque de Unión por la Patria votó en contra. Esa división se profundizó al momento de analizar el articulado en particular, cuando el Capítulo XI fue rechazado por una mayoría ajustada.

Allí, los diputados chaqueños de Unión por la Patria volvieron a expresar su rechazo, mientras que los representantes del oficialismo nacional sostuvieron su respaldo al texto impulsado por el Ejecutivo. Lo dicho, Gerardo Cipolini decidió abstenerse al momento de expresar su voluntad.

DEBATE CALIENTE

El diputado Aldo Leiva, de Unión por la Patria, fue uno de los críticos más duros del proyecto durante el debate en el recinto. Definió al Presupuesto 2026 como un "presupuesto de ajuste" que perjudica de manera directa al pueblo argentino. Según sostuvo, esto "impacta en sectores estratégicos y vulnerables como las universidades, las personas con discapacidad y las provincias".

Incluso recurrió a una analogía literaria al hablar de "Alí Milei", asociando al presidente con Alí Babá, para graficar lo que describió como "una apropiación de recursos públicos en perjuicio de los sectores más vulnerables".

Desde una posición distinta, el diputado radical Guillermo Agüero explicó su acompañamiento al proyecto en general enmarcándolo en la necesidad de sostener el proceso de cambio que atraviesa el país. Señaló que, para que ese proceso sea duradero, resulta prioritario fortalecer la construcción institucional y jerarquizar el rol del Congreso de la Nación. En ese sentido, sostuvo que, más allá de las diferencias ideológicas y de los debates propios de la democracia, el Parlamento cumple un papel central como uno de los pilares para construir la Argentina.

Por su parte, la diputada chaqueña de La Libertad Avanza, Rosario Goitia, destacó en declaraciones a NORTE TV que se trató de su primera sesión y que la vivió con mucha concentración. Subrayó que, después de dos años, la Cámara logró dar media sanción al Presupuesto 2026, al que definió como la "ley de leyes" y la piedra angular de toda administración del Estado, orientada a consolidar la responsabilidad fiscal, la estabilidad y la previsibilidad.

Respecto del rechazo del capítulo XI y del artículo 75, sostuvo que las leyes que se pretendían derogar "no cuentan con fuentes de financiamiento" y remarcó que, al analizar el Presupuesto en su conjunto, más de 70% de los recursos están destinados a educación, salud y universidades, por lo que, a su entender, esos sectores no quedan desamparados.

Ahora, la pelota está en el Senado de la Nación

Con la media sanción ya otorgada y sin el Capítulo XI, el proyecto fue girado al Senado. Allí, la Cámara Alta podrá aprobar el texto tal como llegó, lo que dejaría definitivamente fuera ese capítulo y sancionada definitivamente la ley, o introducir modificaciones.

En este último caso, cualquier cambio deberá regresar a Diputados, que conservará la decisión final. Mientras tanto, el debate por el Presupuesto 2026 dejó al descubierto que la discusión se anticipa como muy reñida también en la Cámara Alta. De hecho, si el Senado logra emitir dictamen para la reforma laboral, que por estas horas se discute en comisiones, se podría tratar esa ley y el Presupuesto antes de fin de año.

El voto de los chaqueños

En ese contexto, los diputados nacionales por Chaco se dividieron de manera clara:

Votaron a favor del Presupuesto 2026:

Guillermo Agüero

Rosario Goitia

Gerardo Cipolini

Carlos García

Votaron en contra:

Julieta Campo

Sergio Dolce

Aldo Leiva

