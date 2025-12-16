Los responsables de la empresa dedicada a la fabricación de repuestos eléctricos adujeron atravesar un estado crítico y enmarcaron las desvinculaciones en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Se trata de la compañía Electropart que, en las últimas horas, anunció que desvincularon a ocho trabajadores sin los resarcimientos que corresponden. En ese contexto, los propietarios afirmaron que tomaron la determinación de no pagarles, debido a que aducen atravesar un estado crítico y enmarcaron las desvinculaciones en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

No obstante, lejos de quedarse con los brazos cruzados, los empleados Electropart se unieron con los representantes gremiales de la UOM Córdoba y protagonizaron un reclamo frente a la fábrica tras el despido de los operarios en resguardo de los puestos de trabajo y en demanda de respuestas urgentes.

El secretario de Acción Social de la UOM Córdoba, Roberto Colazo, reveló que los propietarios de la compañía “no dan respuesta” e informó que la planta no abrió sus puertas. El dirigente señaló que “la firma, según indicaron, aduce estar en quiebra, aunque no existe ninguna presentación formal ante el Ministerio de Trabajo que lo acredite”. Electropart contaba con 20 trabajadores, 16 de planta permanente y 4 del área administrativa. Las ocho cesantías alcanzan a casi la mitad del personal.

La respuesta de los empleados

Ante la cuestionada decisión, los trabajadores acordaron permanecer en estado de asamblea permanente y aguardan la audiencia convocada para el próximo jueves en la sede del Ministerio de Trabajo provincial.

Como se mencionó más arriba, este nuevo conflicto se suma a la profunda crisis que atraviesa la industria nacional, golpeada por la fuerte caída de las ventas en el mercado interno y el impacto de las importaciones indiscriminadas.

Un anticipo de la reforma laboral

Para la UOM cordobesa, conducida por su secretario general Rubén Urbano, sostuvieron que las cesantías en Electropart reflejan la intención de los empresarios y el gobierno nacional en realizar una profunda modificación en la legislación que rige en el sistema de trabajo.

A este mensaje lo viralizaron mediante las redes sociales de la entidad sindical con un video de la manifestación que protagonizaron en el frente de la compañía, donde se observan tanto a los empleados como a los representantes del gremio bajo un fuerte sol reclamando por los despidos.

En ese sentido, consideraron que “esto es el principio de la reforma laboral, esto es lo que quieren aprobar en Diputados”. “Esto es lo que buscan los empresarios, echar a los trabajadores sin un centavo de sus indemnizaciones, sacarse las antigüedades de encima”, recalcaron. Por eso, señalaron que “en la UOM le decimos NO a la reforma laboral”. Al cierre de esta edición, las desvinculaciones sin indemnización están firmes, pero igualmente resta la audiencia en la cartera laboral local, cuyo resultado es una verdadera incógnita.

Fuente y fotos: Data Gremial



