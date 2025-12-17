Un militar se habría quitado la vida dentro del Casino de Suboficiales del Centro de Educación Operacional (CEO), ubicado en la localidad de Monte Caseros, provincia de Corrientes. El cuerpo sin vida del militar, identificado con el apellido Pereyra, fue descubierto alrededor de la 1 de la madrugada de hoy. Fuentes cercanas al caso indican que las hipótesis iniciales apuntan a posibles problemas de índole económica como el factor desencadenante del suicidio.

Fuente y fotos: Radio Mega Monte Caseros



