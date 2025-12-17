“Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”, dijo la ex presidenta sobre la política cambiaria de Milei.

La ex mandataria, que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, aseguró que la economía argentina no repunta debido a la falta de consumo.

A través de un extenso mensaje, Kirchner realizó un recuento de lo que denominó "anuncios de una política monetaria distinta por año" por parte de la gestión de Javier Milei, desde la dolarización prometida en 2023 hasta el actual esquema de bandas. Para la ex presidenta, la decisión del Banco Central de habilitar el "dólar indexado" a partir de 2026 es una muestra de la falta de cumplimiento de las promesas previas, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Criticó directamente al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y al ministro de Economía, Luis Caputo, al señalar: “Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta. Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”.

La ex presidenta, en tanto, afirmó que hubo un aumento de las importaciones y del turismo emisivo; pago de intereses de deuda y compra de servicios digitales globales; e inversión Extranjera Directa (IED) negativa. Cristina Kirchner enfatizó: “Una cosa es hablar en la tele y otra cosa es sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar un país con la gente adentro”.

La ex jefa de Estado enfatizó que las frases del presidente como "la economía va a subir como pedo de buzo" o los festejos en streaming no coinciden con la situación de los ciudadanos, en un contexto donde el consumo interno no da señales de recuperación.

“Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por Milei y Caputo con frases tales como: ´La economía va a subir como pedo de buzo´, o ´Agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón´, o una de las últimas… ´Los dólares nos van a salir por las orejas´. Sin olvidar, por supuesto, el espectáculo de los funcionarios de economía, el Banco Central y el mismísimo Milei, gritando en un canal de streaming… ´¡Flota! ¡Flota!´“, agregó.

Fuente y fotos: Noticias Argentinas







