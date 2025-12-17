La Poceada Chaqueña Extraordinaria se jugará el próximo 27 de diciembre con un impactante pozo récord de 600 millones de pesos asegurados al primer premio. Los días de captación de apuestas serán tres: el 24, 26 y 27 de diciembre.

El sorteo de la Poceada Extraordinaria está previsto para el sábado 27 de diciembre en el horario habitual de las 21. El ticket tendrá el precio habitual de 1.000 pesos y se podrá adquirir en cualquier Agencia o Sub-Agencia de la provincia.

DÍAS HABILITADOS PARA JUGAR

La captación de apuestas estará habilitada durante tres días: el miércoles 24 de diciembre hasta las 14,35 horas, ya que ese día habrá jornada reducida por ser vísperas de Navidad; así como el viernes 26 y sábado 27 de diciembre, en ambos casos hasta las 20,35 horas. En caso de quedar vacante, el pozo acumulado pasará inmediatamente a la edición de la Quiniela Poceada del martes 30 de diciembre.

“La Poceada es un juego que los chaqueños adoptaron y que afortunadamente viene generando familias millonarias en toda la provincia”, dijo Apud Masín, quien agradeció especialmente a la red de ventas y al público apostador “porque son los que siempre confían en la institución y los que apuestan al juego legal, seguro y responsable, lo que regresa a la comunidad a través de múltiples obras y apoyo constante al deporte, la cultura, la salud, la educación y la acción social”.

Periodismo365