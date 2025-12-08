Los equipos en territorio del Ministerio de Desarrollo Humano junto al Ejército Argentino, iniciaron este lunes 8 de diciembre las últimas entregas del año de módulos alimentarios y agua, destinadas a unas 5.000 familias de parajes y localidades de El Impenetrable.

Tras las lluvias, se evaluaron el estado de los caminos y las condiciones meteorológicas; y se acordó NO suspender ninguna actividad prevista, aunque se podrán reprogramar horarios cuando sea necesario. Esta información ya fue difundida a través de vías oficiales, redes sociales y medios radiales de la zona.

CRONOGRAMA REPROGRAMADO

El Operativo Nº 130 inició hoy lunes 8 a partir de las 14.00 horas, con entregas en:

• Villa Río Bermejito

• Barrio Norte

• Puerto Lavalle

El cronograma correspondiente al martes 9 será definido este lunes por la tarde, luego de las 18.00 horas, de acuerdo con la evolución del clima, especialmente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en la región.

La ministra Galarza pidió tranquilidad y destacó que el operativo se cumplirá dentro de las cinco jornadas previstas: “Pedimos a la comunidad estar atenta a la información oficial. Solo reprogramaremos cuando la intransitabilidad de los caminos impida llegar con los móviles del Ejército. De cualquier manera, garantizamos las entregas y el acceso a derechos, en articulación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno del Chaco”.





Por su parte, la subsecretaria Vargas reiteró la importancia de permanecer en los lugares de origen para facilitar la logística: “Recordamos a las personas permanecer en sus parajes y localidades. El cronograma puede modificarse por cuestiones climáticas, pero será comunicado oportunamente”.

SOBRE EL OPERATIVO

Durante cinco días, desde hoy lunes 8 al viernes 12 de diciembre, equipos del Ministerio de Desarrollo Humano, Ñachec y el Ejército Argentino recorrerán 48 parajes y localidades, entregando asistencia alimentaria y agua a las familias incluidas en el padrón establecido. La distribución se realiza en el marco del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, garantizando el acceso a la asistencia a todas las familias relevadas.

