El cachorro fue robado de una vivienda en el Barrio San Cayetano de Presidencia Roque Sáenz Peña. Su dueño denunció en sede policial y los efectivos, tras intensas averiguaciones; recuperaron al perro.

De inmediato, a bordo del Móvil PT 667, los uniformados realizaron averiguaciones por distintas quintas del barrio, logrando establecer que el pequeño animal estaría en una vivienda de Quinta 264, del mencionado Barrio.









Allí fueron recibidos por un hombre de 60 años que tenía en su poder al cachorro, explicando a los efectivos policiales que le habían regalado, accediendo de forma voluntaria a la entrega. Minutos después se procedió a la restitución del animal a su dueño.

Periodismo365



