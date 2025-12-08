El cachorro fue robado de una vivienda en el Barrio San Cayetano de Presidencia Roque Sáenz Peña. Su dueño denunció en sede policial y los efectivos, tras intensas averiguaciones; recuperaron al perro.
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que ayer se presentó de forma espontánea en Comisaría 5º, un joven de 25 años, domiciliado en Quinta 69 del Barrio San Cayetano, denunciando que le habían robado su perro cachorro raza Pitbull de 2 meses de vida, sexo hembra, color negro con manchas.
De inmediato, a bordo del Móvil PT 667, los uniformados realizaron averiguaciones por distintas quintas del barrio, logrando establecer que el pequeño animal estaría en una vivienda de Quinta 264, del mencionado Barrio.
Allí fueron recibidos por un hombre de 60 años que tenía en su poder al cachorro, explicando a los efectivos policiales que le habían regalado, accediendo de forma voluntaria a la entrega. Minutos después se procedió a la restitución del animal a su dueño.
