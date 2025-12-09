Dos motociclistas de 18 y 19 años murieron en el acto al ser embestidos por una camioneta en la provincia de Entre Ríos. Por disposición de la fiscal Patricia Yedro, el conductor de la camioneta identificado como A.B., de 42 años de edad, con domicilio en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco; quedó detenido mientras avanzan con las pericias para determinar su responsabilidad en el accidente.

El accidente ocurrió cerca de las 20.30 horas, a la altura del kilómetro 24,5, en el tramo que une las localidades de Seguí y Viale. Las víctimas se desplazaban en una motocicleta de 110 cc., cuando fueron embestidas desde atrás por una camioneta Amarok que circulaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes de la moto murieron en el acto. Con el correr de las horas, dieron a conocer que sus nombres eran Juan Carlos Müller De Campos, de 18 años, nacido en Misiones pero vivía en la localidad de Crespo, y Sasha Grandoli, de 19, entrerriana.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Entre Ríos y de la Comisaría de Seguí, que mantuvo el tránsito restringido durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos. Es una zona con escasa iluminación, un factor que también será analizado como parte de la investigación.

Los investigadores trabajan en varias hipótesis y no descartan que haya existido una maniobra de sobrepaso que terminó en el incidente fatal. Hasta el momento, no hay testigos presenciales que permitan reconstruir con precisión cómo ocurrió el accidente.

Luego de la intervención judicial, los cuerpos fueron trasladados a la Morgue de Oro Verde, donde realizarán las autopsias correspondientes. En paralelo, allegados a Müller De Campos, muy querido en el ambiente motociclista, empezaron una colecta solidaria para afrontar los gastos del traslado de sus restos a la ciudad de Alba Posse, Misiones.

La desgarradora despedida a los dos motociclistas que murieron en la Ruta 32

En las redes sociales, familiares y amigos de ambas víctimas expresaron su dolor y exigieron que se esclarezca lo ocurrido en la ruta entrerriana.

“Mi Sasha... no puedo creer esto, pero me quedo con las risas y momentos hermosos que pasé junto a vos. Te voy a extrañar la vida entera, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amaré siempre”, le escribió una amiga a la joven. “No puedo creer que fue tu último te amo. Mi Sasha, mi Nego, mis compañeros de mi corazón. No acepto que no estén más conmigo. Vuelen alto, mis angelitos hermosos”, agregó.

La escuela a la que iba Grandoli también se manifestó al conocerse la triste noticia: “La Comunidad Educativa de la escuela Nº9 ‘Félix Frías’ NINA-NEP acompaña en este difícil momento a la Sra. Esmilda Guillone ante la pérdida de su nieta. Rogamos pronta resignación y que Dios le otorgue fortaleza”.

Fuente y fotos: TN