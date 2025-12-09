Dos encapuchados redujeron a la joven dentro del predio militar, la golpearon y le sustrajeron su pistola calibre 9 milímetros. La Policía Federal investiga el grave hecho.

El hecho ocurrió cuando la joven se dirigía al baño dentro del predio militar. En ese momento, fue sorprendida por los agresores, quienes le propinaron un golpe en el rostro que le provocó sangrado, le taparon la boca para inmovilizarla y le sustrajeron su correaje. En él llevaba una pistola 9 mm marca Browning FM, junto a dos cargadores con diez cartuchos cada uno.

Según su testimonio, los delincuentes escaparon a pie hacia calle Salellas, donde finalmente los perdió de vista. Debido a tratarse de un robo de armamento en una dependencia militar, la investigación quedó a cargo de la Policía Federal Argentina. Personal de la Comisaría 15° también intervino en el lugar y labró las primeras actuaciones por el delito de Robo de Armamento, considerado de alta gravedad institucional. Las autoridades trabajan para identificar a los responsables y recuperar el arma sustraída, mientras se analizan cámaras de la zona y se toman declaraciones para avanzar con la investigación.

Fuente y fotos: El Ocho Digital



