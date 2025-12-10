Jorge Solá enfrenta su primer gran desafío sectorial como líder de la CGT.

Galeno ART ingresó en su fase más crítica y enfrenta un proceso de liquidación forzosa. A esta altura son mas de 400 los trabajadores que están a punto de perder sus empleos en un conflicto que amenaza con arrastrar al resto de las firmas del grupo que sufren recortes.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) le había pedido un plan de regularización y saneamiento. Sin esa formalización se aceleró el proceso administrativo de liquidación. Ahora la empresa se encamina a una instancia similar a la quiebra.

En los próximos días está previsto que la resolución sea publicada en el Boletín Oficial, lo que dará paso a la inhibición de operar por parte de la SSN y, finalmente, a la presentación del expediente en el fuero comercial, donde se dictará la sentencia de cese definitivo. Esa sentencia implicará formalmente la extinción de la relación laboral de todo el personal.

Será, adicionalmente, el primer gran desafío sectorial para Jorge Sola como líder de la CGT. Deberá pilotear una salida en medio del tsunami de empresas en situación crítica y en buena medida con el resultado de su gestión empezará a marcarse el pulso de lo que será su liderazgo en Azopardo. Hasta ahora los trabajadores de Galeno se muestran preocupados, incluso molestos con el accionar del gremio de Sola, pero mantienen un expectante silencio por alguna salida.

De hecho en el último tiempo ya realizaron denuncias de intentos de precarización en lo que fue el comienzo del vaciamiento que encendió todas las alertas. Hubo cierres de servicios, retiros voluntarios, reasignaciones y mecanismos que algunos trabajadores calificaron como precarización encubierta, especialmente en áreas críticas de atención y auditoría.

Con la liquidación forzosa, más de 400 trabajadores de Galeno ART quedarán de manera directa sin empleo. En rigor de verdad algunos ya fueron notificados de su cese anticipado a mediados de diciembre. Para el resto, la sentencia comercial representará el punto final.

Las malas noticias no se terminan para los empleados, ya que según trascendidos, la indemnización podría ser abonada por el Fondo de Indemnización de Entidades en Liquidación (Fidec), que cubriría el 100%, aunque en dos pagos: el primero estimado a los tres meses y el segundo alrededor de seis meses después, una modalidad que genera incertidumbre en un contexto económico complejo, donde cientos de familias dependen de estos plazos para sostener sus ingresos.

Fuente y fotos:InfoGremiales