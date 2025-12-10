En la provincia de Santiago del Estero, detuvieron a cuatro personas que desplegaban falsos controles viales y les solicitaban el pago de aranceles a los “tour de compras”.

Los allanamientos confirmaron que la banda desplegaba operativos truchos perfectamente montados: uniformes, chalecos balísticos, armas, conos, linternas y señales de tránsito. Según la pesquisa, sabían de antemano qué colectivos venían cargados y aplicaban una “tarifa” para dejarlos seguir sin controles. Ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 16 cuando Gendarmería detuvo a miembros de la banda delictiva en pleno cohecho. La misma estaba conformada por tres miembros de las Fuerzas de Seguridad y un civil.

Se realizaron cuatro allanamientos en Monte Quemado y uno en Quimilí

Los funcionarios secuestraron prendas de personal policial, chalecos balísticos, armas de fuego, conos, linternas, dinero, teléfonos y otros elementos de interés para la causa. La Unidad de Investigaciones Antidrogas “Santiago del Estero” realizó a lo largo de cuatro meses una exhaustiva labor investigativa que permitió seguir de cerca a una banda delictiva que plantaba controles viales falsos a los fines de recibir una compensación económica por parte de los colectivos que ofician como “tour de compras” a cambio de no ser controlados.

Ayer, teniendo esos indicios, los gendarmes pudieron detectar a los involucrados sobre la Ruta Nacional N° 16, cuando desplegaban un dispositivo de control falso valiéndose de su condición de funcionarios públicos. De esa manera, los uniformados pudieron reducir a tres hombres con prendas policiales. Además, constataron que se trataba de dos efectivos pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad, y de un civil.

Ante esa situación, el Magistrado Interviniente ordenó que se realice cinco órdenes de allanamiento en Monte Quemado y Quimilí, en donde detuvieron a otro efectivo de una Fuerza de Seguridad. Además, se secuestraron armas de fuego, chalecos balísticos, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos y mercadería ilegal.

Periodismo365



