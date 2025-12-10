En la provincia de Santiago del Estero, detuvieron a cuatro personas que desplegaban falsos controles viales y les solicitaban el pago de aranceles a los “tour de compras”.
Por el caso quedaron detenidos un gendarme, un policía provincial, un efectivo de la Policía Federal y un civil. Continúa prófugo un segundo policía de Santiago del Estero, conocido como “Bebe” Vera, quien habría huido hacia el departamento Anta, en Salta.
Los allanamientos confirmaron que la banda desplegaba operativos truchos perfectamente montados: uniformes, chalecos balísticos, armas, conos, linternas y señales de tránsito. Según la pesquisa, sabían de antemano qué colectivos venían cargados y aplicaban una “tarifa” para dejarlos seguir sin controles. Ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 16 cuando Gendarmería detuvo a miembros de la banda delictiva en pleno cohecho. La misma estaba conformada por tres miembros de las Fuerzas de Seguridad y un civil.
Se realizaron cuatro allanamientos en Monte Quemado y uno en Quimilí
Los funcionarios secuestraron prendas de personal policial, chalecos balísticos, armas de fuego, conos, linternas, dinero, teléfonos y otros elementos de interés para la causa. La Unidad de Investigaciones Antidrogas “Santiago del Estero” realizó a lo largo de cuatro meses una exhaustiva labor investigativa que permitió seguir de cerca a una banda delictiva que plantaba controles viales falsos a los fines de recibir una compensación económica por parte de los colectivos que ofician como “tour de compras” a cambio de no ser controlados.
Ayer, teniendo esos indicios, los gendarmes pudieron detectar a los involucrados sobre la Ruta Nacional N° 16, cuando desplegaban un dispositivo de control falso valiéndose de su condición de funcionarios públicos. De esa manera, los uniformados pudieron reducir a tres hombres con prendas policiales. Además, constataron que se trataba de dos efectivos pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad, y de un civil.
Ante esa situación, el Magistrado Interviniente ordenó que se realice cinco órdenes de allanamiento en Monte Quemado y Quimilí, en donde detuvieron a otro efectivo de una Fuerza de Seguridad. Además, se secuestraron armas de fuego, chalecos balísticos, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos y mercadería ilegal.
