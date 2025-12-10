El acto organizado por el municipio y la Colectividad montenegrina Kralj Nikola de Chaco, tuvo lugar en la avenida 2 y 31 donde se encuentra ubicado en el paseo de la Colectividad.

El gumno fue construido con auténtica piedra montenegrina, por el maestro artesano Bajo Milović, originario de Banjani. Movido por su profundo amor por la patria y por la diáspora, decidió donar esta obra a los montenegrinos de América Latina.

Gracias al apoyo del Municipio de Sáenz Peña, de las familias montenegrinas de esta ciudad, de la Fundación Montenegrina, encabezada por Misho Krivokapić, y al trabajo de Bajo Milović y del picapedrero Dragan Mijušković, el gumno fue levantado en Sáenz Peña, luego de haber recorrido casi 14.000 kilómetros desde Montenegro hasta Argentina.

Su llegada representa la creación de un lugar de encuentro, identidad y memoria, donde las nuevas generaciones de los montenegrinos podrán conectarse con sus raíces y celebrar el legado cultural montenegrino.

Gumno montenegrino

La identidad cultural e histórica de Montenegro —forjada en la vida pastoral, las tradiciones del hogar, las armas, el obispado y la organización tribal— encuentra en el gumno uno de sus símbolos más profundos y representativos.

Originalmente destinado a la trilla del grano, el gumno trascendió pronto su función práctica y se convirtió en un símbolo antropológico, social y espiritual de enorme relevancia.

Su significado en la tradición montenegrina

* La piedra – símbolo de durabilidad y fortaleza

El gumno de piedra representa la permanencia y el espíritu indestructible de Montenegro. Su construcción requiere trabajo colectivo, esfuerzo y unidad; por eso se dice que “el gumno es eterno”.

* El pan – símbolo de sustento y vida

La calidad de la harina que alimentaba a cada familia dependía directamente del proceso de trilla realizado en el gumno, lo que lo convertía en un lugar fundamental para la vida cotidiana.

* La protección de la familia, la tribu y el Estado

El gumno funcionaba como espacio de deliberación. Allí se reunían ancianos y líderes para tomar decisiones cruciales para la tribu y la comunidad. Incluso Njegoš fue elegido en el gumno de Iván Crnojević.

* El círculo – símbolo de igualdad

Su forma circular aseguraba que todos los presentes se encontrarán al mismo nivel. Al construirse en terrenos comunales, se convertía en un espacio neutral, abierto y sin barreras entre la comunidad y el cielo. Además, el gumno era considerado una reliquia familiar, un patrimonio heredado por generaciones, especialmente cuando se encontraba en el patio de la casa.

Finalmente, puede verse como precursor de la plaza moderna, ya que era un punto de encuentro donde mujeres, hombres y niños se reunían para cantar canciones tradicionales y bailar el oro montenegrino, transmitiendo así la tradición a las nuevas generaciones de los montenegrinos.

