Este lunes, el gobernador Leandro Zdero celebró la llegada de Mercado Libre al Chaco, tras la inauguración del nuevo Centro de Última Milla ubicado en Tirol, en Nexo Capital. El espacio permitirá optimizar la logística de la empresa en la provincia y mejorar la experiencia de los usuarios, especialmente a través de envíos en el día para localidades claves.

La apertura de este centro forma parte del plan de expansión logística que la compañía despliega en Argentina, sumándose a los dos nuevos centros inaugurados en Córdoba y a los casi 40 centros de última milla operativos en todo el país. Su función resulta estratégica: agilizar la reclasificación de envíos, optimizar rutas y fortalecer una red cada vez más rápida y eficiente en la última etapa de entrega.

Con una capacidad operativa para procesar un volumen promedio de 13 mil paquetes diarios, el nuevo centro permitirá ofrecer entregas en 24 horas para miles de personas de Resistencia y ciudades cercanas. Su puesta en funcionamiento generará 25 empleos directos, 140 indirectos, además de beneficiar a más de 1.500 emprendedores y PyMEs chaqueñas que venden productos a través de la plataforma.

Zdero subrayó además, el impacto positivo sobre el ecosistema productivo local: “Esto potencia a todo el entramado económico del Chaco. Los emprendedores, los productores y las PyMEs van a tener una logística más eficiente y más competitiva. Y eso se traduce en trabajo y desarrollo para nuestra provincia. Nos propusimos construir un Chaco que crezca y se conecte con el país y el mundo, y esta inversión va en esa dirección”.

Por su parte, Adrián Ecker, Country Manager Commerce de Mercado Libre Argentina, destacó: “Los centros de última milla nos permiten llegar cada vez más rápido a cada rincón de la Argentina, generando más acceso y oportunidades reales para miles de personas”.

Durante el último trimestre, la compañía alcanzó niveles récord de eficiencia logística: el 80% de las entregas en América Latina se realizaron en menos de 48 horas, mientras que en Argentina se logró un histórico crecimiento de entregas en el día, impulsado por la ampliación permanente de su infraestructura.

Acompañaron al Gobernador Zdero, el ministro de la Producción, Oscar Dudik; el presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Poccard, el diputado provincial Iván Gyoker y el intendente de Puerto Tirol, Humberto De Pompert.

Estuvieron presentes por parte de Mercado Libre, Matías Fernández Díaz, Director de Relaciones Gubernamentales para Argentina y Uruguay; Federico Alexay, Director de Transporte para Argentina y Uruguay; Alejandro Bardi, Gerente Senior de Centros Logísticos; Gabriel Díaz Zolorzalo, Gerente de Relaciones Gubernamentales para Argentina y Uruguay; y Carolina Pascarelli, Gerente de Relaciones Públicas.

Periodismo365