No es la primera vez que ocurre. Cabe recordar que en el año 2021 fueron robados varios ejemplares de Ciervo Axis del mismo Complejo y los delincuentes fueron detenidos cuando estaban asando a la parrilla a uno de los animales. En aquel momento la Policía los sorprendió cuando se preparaban para almorzar Ciervo en un barrio lindero.
Con respecto a este caso, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 10.40 horas de este lunes, el Encargado de Guardia turno mañana, del Complejo Ecológico Municipal, denunció en Comisaría 5º que en el lapso horario de ayer a las 10.00 y las 08.30 de hoy, le robaron un ejemplar de Ciervo Axis, sexo hembra, de 30 kilos aproximadamente. La Policía trabaja intensamente en barrios y zonas linderas para hallar al animal.