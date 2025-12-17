En esta oportunidad, el plazo máximo para la presentación del certificado es hasta el 30 de diciembre.

De acuerdo con lo establecido por la resolución de la Secretaría General de la Gobernación, dicha documentación debe presentarse tanto al inicio como al finalizar el período lectivo, dentro de los plazos fijados en cada caso.

Desde el organismo se advirtió que el incumplimiento de esta obligación dentro del plazo establecido dará lugar a la suspensión del pago de la asignación y al reintegro de los aportes percibidos hasta ese momento. El beneficio será reanudado únicamente cuando se presente la documentación correspondiente y se regularice la situación, sin derecho a retroactividad por los períodos no percibidos.

Finalmente, desde el INSSSEP se solicita a los afiliados realizar el trámite en tiempo y forma, a fin de evitar inconvenientes administrativos y asegurar la continuidad del beneficio.

Periodismo365



