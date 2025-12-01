La marca con más de 70 años de vida y en un contexto económico complicado a nivel nacional, decidió cerrar sus puertas.

Coronel explicó a Canal 7 que desde la Dirección realizaron las gestiones administrativas correspondientes para garantizar el pago de indemnizaciones y señaló que “Se ha presentado unas consignaciones de las indemnizaciones que establece la ley para los trabajadores. Así hemos realizado a través del trámite administrativo correspondiente los pagos”.

El funcionario detalló que hubo también un acuerdo individual con un trabajador que había presentado denuncia, pero aclaró que no hubo intervención sindical por lo que “El sindicato de la alimentación o el centro de comercio no han pedido ninguna audiencia sobre el particular”.

Sobre las causas del cierre, Coronel señaló que no podía dar precisiones, pero que “Entiendo que se enmarca dentro del contexto nacional de crisis que se está atravesando en todo el sector privado". El director remarcó que la situación afecta únicamente a la planta de San Pedro y que no hay información sobre cierres en otras sedes. Además, advirtió que el panorama económico golpea a varios sectores y comentó que “En el sector del comercio existen algunos despidos, hay crecimiento del comercio informal, el sector del azúcar está atravesando un durísimo momento, el sector metalúrgico también está en una situación bastante compleja”.

Una planta de elaboración de Dulces Otito ubicada en la ciudad de San Pedro cerró sus puertas y dejó a 40 trabajadores sin empleo, en un contexto económico que golpea fuertemente al sector privado. Desde la Dirección Provincial de Trabajo confirmaron que ya se realizaron los pagos correspondientes por indemnización.

Carlos Coronel, director de Trabajo, explicó a través de Canal 7 que la empresa presentó la documentación y las consignaciones legales para avanzar con el proceso de desvinculación del personal, “se han presentado las consignaciones de las indemnizaciones que establece la ley para los trabajadores. Así hemos realizado los pagos correspondientes”, detalló.

El funcionario indicó que, si bien hubo una denuncia individual por parte de un empleado, el caso fue resuelto: “Hubo una denuncia de un trabajador individual, pero se llegó a un acuerdo en la indemnización”, afirmó.

En cuanto al rol gremial, Coronel precisó que no hubo pedidos formales de audiencia por parte del Sindicato de la Alimentación, ni por parte de la empresa para dialogar sobre la situación, “el sindicato no ha solicitado una audiencia particular. Tampoco la empresa pidió una instancia conjunta para saber qué ha ocurrido”, señaló.

Un cierre en medio de una crisis nacional

El director de Trabajo también contextualizó la decisión empresaria en la crisis que atraviesan distintas actividades en el país, “esta decisión se enmarca en el contexto nacional de crisis que está atravesando todo el sector privado”, sostuvo.

También mencionó la situación crítica de otros rubros, “hay crecimiento del comercio informal, el sector del azúcar está atravesando un durísimo momento, el sector metalúrgico tiene una situación compleja. Esto no solo ocurre en Jujuy, sino a nivel nacional”, remarcó.

Fuente y fotos: La Voz de Jujuy - Somos Jujuy



