Durante el esquema de suspensiones rotativas, los trabajadores cobrarán entre el 75% y el 80% de su salario habitual.

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, la compañía implementó suspensiones alternadas por tres meses, argumentando dos motivos principales: una caída en las ventas internas y el avance de productos brasileños importados, que presionan sobre la producción local. Durante los períodos de suspensión, los empleados percibirán solo entre el 75% y el 80% de su salario, lo que implica una reducción de ingresos de hasta un 25%.

Aun cuando Georgalos aseguró que no habrá despidos, los trabajadores convocaron movilizaciones y denunciaron un “ataque al salario”, buscando visibilizar el impacto de la medida en sus ingresos mensualizados.

Un ajuste interno que convive con un plan de expansión

El panorama contrasta con la estrategia global que la compañía impulsa de manera paralela. Georgalos desarrolla un ambicioso plan de expansión internacional, con el objetivo de captar hasta US$ 100 millones mediante distintas fuentes de financiamiento —deuda, alianzas o incluso una eventual salida a la bolsa—.

La inversión proyectada apunta a modernizar sus plantas en Argentina y a expandir sus marcas en mercados andinos y del Cono Sur. Una paradoja que no pasó desapercibida: mientras el ajuste interno se justifica por la competencia importada, el plan de modernización busca justamente mejorar la competitividad frente al mismo fenómeno.

En resumen, la empresa enfrenta un delicado equilibrio entre sostener su estructura productiva en el corto plazo y avanzar en un proceso de reconversión que aspira a posicionarla como un jugador regional. Entretanto, los trabajadores deberán atravesar un fin de año con menor ingreso y la incertidumbre sobre la continuidad del esquema laboral.

