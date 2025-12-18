El presidente de la FUA, Joaquín Carvalho, advirtió que el dictamen de mayoría del presupuesto nacional iba a sentar un precedente muy grave.

El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, celebró el resultado de la votación contra el capítulo 11 del texto, que también dejaba sin efecto la declaración de emergencia en discapacidad que aprobó el Congreso este año. "Tenemos la tranquilidad de que el absurdo que planteó el gobierno en el dictamen de mayoría se pudo dar vuelta", expresó en LT8.

"Para nosotros era terrible porque derogaba dos leyes que tenían un nivel de legitimidad social muy grande", recordó el dirigente de Franja Morada en cuanto a la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional. Luego señaló que la derogación "sentaba un precedente bastante grave", ya que era una violación de la ley de administración financiera.

¿Qué pasó con la ley de financiamiento universitario?

El dirigente estudiantil rosarino no sólo criticó la propuesta de la derogación en términos ilegales. "El gobierno intentó todo tipo de artilugios más allá de toda la negociación previa. Hizo votar por capítulos, no por artículos, como correspondía", explicó.

Carvalho señaló que el trabajo para evitar la aprobación no fue "nada fácil" a lo largo de la noche. En cuanto a la estrategia de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y la postura de otras fuerzas políticas, remarcó: "Muchos diputados no terminaban de entender por dónde iba".

El titular de la FUA sostuvo que la propuesta del oficialismo iba a sentar un mal precedente y es un "hecho de una gravedad institucional muy importante" porque no se pueden derogar leyes ni aprobarlas a través del presupuesto. Así apuntó que una votación positiva "iba a derivar en una discusión sobre la inconstitucionalidad de ese modus operandi".

Si bien el presidente de la federación quedó conforme con el desenlace de la sesión, la normativa aún no se aplicó y tampoco se incrementaron los recursos para el nivel superior del sistema educativo público. "Más allá del artículo 75 o el capítulo 11, es un presupuesto que deja a las universidades en un contexto muy complejo", subrayó.

El problema del aumento salarial

Además del incumplimiento de la ley, el dirigente de Franja Morada reiteró el reclamo de una mejora en los salarios. Al respecto, manifestó: "El aumento por decreto que quiso hacer esta semana el Ministerio de Capital Humano no contempla la inflación proyectada para 2026".

Carvalho insistió en la necesidad de garantizar el financiamiento de las universidades en los términos aprobados por el Congreso, sobre todo para recomponer los sueldos. De lo contrario, entiende que el año próximo será difícil realizar actividades normales en las facultades. "Esto termina siendo una burla para todos los docentes y no docentes. Esa provocación nos deja en un escenario muy complejo", concluyó.

