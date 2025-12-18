El exsecretario de gobierno de la Municipalidad de Villa Río Bermejito, José Héctor Hipperdinger, fue condenado este miércoles a quince años de prisión e inhabilitación perpetua como jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de fondos públicos procedentes de la corrupción. El resto de los acusados recibieron penas que van de los 13 años a los 3 años de prisión condicional.

La parte resolutiva de la sentencia fue leída pasadas las 13.45 horas por parte del presidente del Tribunal Oral Federal de Resistencia, Juan Manuel Iglesias. Así, el monto de la condena contra Hipperdinger coincidió con lo solicitado por el fiscal general Federico Carniel durante los alegatos. Los fundamentos se darán a conocer el 4 de febrero de 2026, a las 12.00 horas.

Además de Hipperdinger, fueron condenados su exesposa Rosana Giménez (13 años), sus hijos Adrián (13 años), Silvia y Adriana (3 años de prisión condicional para cada una), su primo Rolando Hipperdinger (8 años), David Lezcano (8 años) y Nancy Giménez (3 años de prisión condicional). En principio, el tribunal rechazó las nulidades planteadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) y por la abogada defensora Gloria Zalazar.

Detalles de las condenas

José Héctor Hipperdinger fue condenado como coautor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, en carácter de organizador, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública, todos en concurso real, los que a su vez concurren realmente con el delito de lavado de activos, doblemente agravado por ser miembro de una asociación formada para la comisión continuada de tales hechos ilícitos y por ser funcionario público.

Adrián Hipperdinger y Rosana Giménez fueron condenados a 13 años de prisión cada uno por los mismos delitos pero no como jefes sino como miembros de la asociación ilícita.

Rolando Hipperdinger y David Lezcano fueron condenados a 8 años de prisión para cada uno por los mismos delitos pero como miembros de la asociación ilícita y a una pena inferior por no haber sido funcionarios públicos.

Por último, Silvia y Adriana Hipperdinger y Nancy Giménez fueron condenadas por enriquecimiento ilícito en concurso real con el de lavado de activos agravado por ser miembro de una asociación formada para la comisión continuada de tales hechos ilícitos.

Para las últimas tres, el TOF fijó una serie de reglas de conducta y la realización de trabajos comunitarios no remunerados en 10 horas hábiles a razón de 8 horas mensuales por el término de dos años en institución de salud pública o educativa que deberá designar e informar al tribunal, bajo apercibimiento de hacerse efectiva la condena en caso de incumplimiento.

