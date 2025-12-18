La jefa del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, anunció que firmaron un dictamen abierto a cambios y pasarán el tratamiento de la iniciativa que recorta derechos para el día 10 del segundo mes del 2026.

Dictamen abierto y negociaciones

El dictamen aprobado en las comisiones incluye algunas modificaciones menores, pero se anticipa que habrá más cambios hasta febrero. La reforma impulsada por Javier Milei busca flexibilizar contratos y despidos, limitar derechos laborales y eliminar la ultraactividad de los convenios, entre otros retrocesos en derechos.

En este contexto, y tras reuniones de los senadores con las distintas partes involucradas, la jefa del bloque oficialista decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral para febrero. Esta decisión fue clave para evitar que el proyecto llegara al recinto en condiciones de derrota segura. La postergación permite al oficialismo intentar consolidar apoyos sin apurar el debate, en un contexto de desconfianza entre bloques y negociaciones frenéticas. Ahora, todo vuelve a foja cero, y se espera un verano de negociaciones caliente.

Fuente y fotos: Página/12



