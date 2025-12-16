Como es habitual en esta época del año, Papá Noel visitará la ciudad. Los niños de Sáenz Peña podrán dejar su cartita y expresar sus deseos para las fiestas.

Días y horarios:

Viernes 19/12: En el Museo Ferroviario, de 09.30 a 12.00 y 17.30 a 19.30 horas.

Domingo 21/12: En el Paseo de Artesanos, calle 10 y 7 del centro, a partir de las 18.00 horas.

