Como es habitual en esta época del año, Papá Noel visitará la ciudad. Los niños de Sáenz Peña podrán dejar su cartita y expresar sus deseos para las fiestas.
Papá Noel estará en el Museo Ferroviario y en el Paseo de Artesanos, recibiendo las cartas de los niños. Es una oportunidad para que los chicos de la ciudad y de las localidades que nos visitan puedan compartir unos momentos con esta entrañable figura.
Días y horarios:
Viernes 19/12: En el Museo Ferroviario, de 09.30 a 12.00 y 17.30 a 19.30 horas.
Domingo 21/12: En el Paseo de Artesanos, calle 10 y 7 del centro, a partir de las 18.00 horas.
