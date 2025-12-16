A la sombra de Elzstain, el Gobierno retoma su avanzada para desmantelar el INTA con despidos y remate de la mitad de sus tierras. Entre sus objetivos centrales está el remate de 42 mil hectáreas de distintas estaciones experimentales y un drástico recorte de programas, Centros y Agencias. Se espera que la motosierra mileísta recorte de 11 centros regionales, el cierre de 293 agencias y la eliminación de 82 programas.

El gobierno de Javier Milei insiste con el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a pesar de la cautelar que pesa en la Justicia y del freno que le puso el Congreso Nacional antes de las elecciones de octubre.

La administración "anticiencia" libertaria proyecta el recorte de 11 centros regionales, el cierre de 293 agencias y un plan de retiros voluntarios que sea aprobado por el Consejo Directivo del organismo científico-tecnológico más grande del país.

El plan integral de ajuste del INTA tiene entre sus objetivos centrales está el remate de 42 mil hectáreas de distintas estaciones experimentales y un drástico recorte de programas, Centros y Agencias. El INTA tiene vastas extensiones de campo (más de 100.000 hectáreas en total) que utiliza para investigación, experimentación y producción agropecuaria. El gobierno le puso el cartel de "improductivas" a 42 mil de esas hectáreas y es difícil no vincularlo con el empresario amigo de Javier Milei, Eduardo Elzstain.

Elzstain, en las sombras de un negocio inmobiliario

Hay dos cuestiones que generan sospechas sobre la celeridad y la insistencia del gobierno nacional para avanzar con el remate de tierras del organismo científico, a pesar del freno en la Justicia y en el Parlamento.

Una es que cuando se vendió el edificio histórico del INTA de la calle Cerviño, en el barrio porteño de Palermo, quien lo adquirió en un remate a bajo costo (Unos 14 millones de dólares) fue Eduardo Elzstain, según lo que mencionó el ex senador Pichetto.

Otro dato significativo es que el propio Elzstain llevó, de la mano de Milei, a Nicolás Pakgojz, un hombre suyo, como titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). De allí, todos los intentos de remates de tierras desde el Estado son facilmente asociables a las pretensiones inmobiliarias de Eduardo Elzstain. Es más, la AABE, a pesar de la inhibición judicial y del rechazo en el Parlamento al desmantelamiento, ya envió a hacer mediciones de los terrenos del INTA Balcarce en noviembre de este año.

Y es que el gobierno de Javier Milei está estimando vender unas 40.000-50.000 hectáreas, generando preocupación por la pérdida de patrimonio científico y productivo (en la comunidad científica y universitaria), ya que son cruciales para el desarrollo tecnológico y el acompañamiento a productores.

Retiros voluntarios

Según se expone en un documento de las últimas reuniones del Consejo Directivo del organismo que circula en las entidades del campo y que difundió el medio LPO, el Gobierno también buscará avanzar con un shock de retiros voluntarios para reducir la dotación.





Ante eso, los gremios del Inta, APINTA y ATE, protestarán frente a la sede central este jueves, en paralelo a la última sesión del año del Consejo Directivo, momento en el que -creen en los sindicatos- "se avanzará fuertemente en el desguace y la liquidación".

11 centros regionales y programas en riesgo

El texto que alarma a los trabajadores y técnicos del organismo plantea modificaciones del Reglamento de Estructura del Inta a partir del recorte de 11 centros regionales, el cierre de 293 agencias y la eliminación de 82 programas.

En noviembre de 2024, la intención era vender 24 campos experimentales que, en total, sumaban 27 mil hectáreas. Ahora, ese número creció, semanas después de que técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), presidida por el hombre de Elzstain, Nicolás Pakgojz, realizara mediciones en predios del Inta. Pakgojz fue funcionario porteño y fue uno de los encargados de defender la Dubai de Elsztain en Puerto Madero. Ahora administra la Agencia de Bienes del Estado.

Desmantelar la ciencia y la tecnología

Se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre. Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar

En concreto, la avanzada inicial sería sobre 17 hectáreas que califican "en desuso, sin fines de experimentación ni producción". En tanto que se analizarán otras 25 mil hectáreas "en uso pero pasibles de ser desafectadas".

Buena parte de los campos del Inta que el Ejecutivo busca comercializar radican en la provincia de Buenos Aires (Balcarce, Pergamino, Maipú, Ayacucho, Villarino, Puán y San Pedro). También, en Córdoba (Marcos Juárez, Río Segundo), Entre Ríos (Paraná y Concepción del Uruguay) y Santa Fe (Rafaela y Reconquista).

Por otro lado, se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre. Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ya que el Gobierno los considera de "escaso impacto productivo". También se planifica derogar los dos programas que se desarrollaban en la Estación del AMBA, que el Gobierno decidió cerrar y donde envió técnicos de AABE a medir terrenos.

Fuente y fotos: LPO - InfoGremiales