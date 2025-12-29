Una mujer que vive en Avellaneda y las vías fue embestida por una formación de Trenes Argentinos este lunes por la madrugada. Sufrió politraumatismos y la trasladaron al Hospital Heca. La Policía detuvo al conductor del tren, un hombre de 33 años.

Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió este lunes alrededor de las 03.20 de la mañana cuando Anabel, de 53 años salió a fumar a la calle y la sorprendió la formación de siete vagones más la locomotora. Su esposo, Federico, contó que sus vecinos le avisaron del accidente. A pesar del impacto y la conmoción, Anabel sufrió politraumatismos y pudo ser atendida en el lugar y derivada al Heca. La Policía detuvo al conductor del tren, un hombre de 33 años.

Fuente y fotos: Rosario3