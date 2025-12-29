Una mujer que vive en Avellaneda y las vías fue embestida por una formación de Trenes Argentinos este lunes por la madrugada. Sufrió politraumatismos y la trasladaron al Hospital Heca. La Policía detuvo al conductor del tren, un hombre de 33 años.
Una mujer que vive en Avellaneda y las vías fue arrollada por un tren de pasajeros este lunes por la madrugada. Había salido a la vereda a fumar cuando la embistió la formación que llevaba 103 personas a la Estación Rosario Norte. Sufrió politraumatismos y la trasladaron al hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió este lunes alrededor de las 03.20 de la mañana cuando Anabel, de 53 años salió a fumar a la calle y la sorprendió la formación de siete vagones más la locomotora. Su esposo, Federico, contó que sus vecinos le avisaron del accidente. A pesar del impacto y la conmoción, Anabel sufrió politraumatismos y pudo ser atendida en el lugar y derivada al Heca. La Policía detuvo al conductor del tren, un hombre de 33 años.
Fuente y fotos: Rosario3