El triste y lamentable suceso conmociona a la localidad de Concepción del Bermejo. Todo ocurrió en la tarde de este caluroso lunes, cuando varios jóvenes se refrescaban en una represa que estaba colmada de agua tras las intensas lluvias de las últimas horas. En un determinado momento dos menores de 13 y 15 años se sumergieron y no salieron más a la superficie. Los cuerpos sin vida fueron hallados ya en horas de la noche.

Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que efectivos de la División Bomberos Charata, intervinieron esta tarde a las 19.25 horas, tras ser alertados por uniformados de la comisaría de Concepción del Bermejo de un posible caso de ahogamiento en una laguna ubicada en calles Primera Junta y 12 de Octubre.

















Trabajaron en el lugar efectivos de Comisarías de Campo Largo, Pampa del Infierno, Los Frentones y vecinos del lugar. A las 20.20 horas se halló el cadáver de un adolescente del cual se ignoraban datos en un primer momento, el cual fue extraído y trasladado en ambulancia hacia el nosocomio local. Se continuó con la intensa búsqueda del restante menor hasta que se logró hallar el cuerpo. Las víctimas fatales fueron identificados como Aron Ulises Araujo, de 13 años. En tanto el menor que fue sacado en primera instancia fue identificado como Nicolás Ovejero de 15 años, ambos domiciliados en Concepción del Bermejo. La Magistratura en turno dispuso que los cuerpos sean entregados a sus familiares para los fines póstumos. Se puso en conocimiento a la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Natacha Afanasenko; quien interviene en la causa por "Supuesta Muerte por Ahogamiento".