El Gobierno presentó los resultados del Consejo de Mayo y propuso derogar los convenios colectivos, prohibir las huelgas y bajar los salarios en distintas regiones del país

El gobierno de Javier Milei difundió el documento final elaborado por el Consejo de Mayo, órgano asesor impulsado desde la Presidencia. El informe reúne distintas propuestas que buscan transformar aspectos centrales de la economía argentina, a través de proyectos de ley dirigidos al Congreso, entre los que resaltan modificaciones al régimen laboral, la protección de la propiedad privada y reformas tributarias.

El capítulo de la Reforma Laboral es el más extenso e incluye modificaciones más que sensibles en el derecho individual y el derecho colectivo. El texto detalla, adicionalmente, la postura de Gerardo Martínez, el representante de la CGT en ese espacio.

Según el detalle de la discusión, en el Consejo de Mayo hubo distintas propuestas. En una presentación conjunta, Martín Rappallini (UIA) y Gerardo Martínez (CGT) resaltaron la necesidad de reducir litigiosidad y dar mayor flexibilidad negociada a los convenios colectivos, especialmente en PyMEs, permitiendo organizar jornada, banco de horas y sistemas de compensación con reglas claras. Plantearon fortalecer comités de salud y seguridad, agilizar comisiones médicas y promover mecanismos de conciliación y arbitraje más rápidos.

Además detalla: "En su propuesta estructural, Martínez propuso reescribir la Ley de Contrato de Trabajo para adecuarla a la realidad productiva y tecnológica. Defendió mantener la tutela del trabajador, pero clarificando estándares de prueba y delimitando con precisión qué actividades quedan dentro o fuera de la LCT (como plataformas y autónomos)".

El documento aseguró que Martínez "propuso redefinir beneficios no remunerativos, permitir remuneraciones variables por mérito, mantener la indemnización por antigüedad con posibilidad de fondos de cese sectoriales, agravar el despido discriminatorio y actualizar vacaciones, licencias e indexación de créditos laborales".

A pesar de eso, las propuestas del Consejo de Mayo fueron:

Eliminación de la ultractividad: renegociación obligatoria de convenios colectivos de trabajo.

Prelación de convenios: prioridad a los de empresa o región sobre los nacionales.

Reducción de la carga fiscal sobre el trabajo y creación de Fondos de Asistencia Laboral para que el Estado pague indemnizaciones por despido.

Modernización de la Ley de Contrato de Trabajo: mayor seguridad jurídica, límites a la solidaridad y digitalización de registros para proteger a las empresas de los reclamos judiciales.

Marco específico para trabajadores de plataformas y agrarios.

Regulación de servicios esenciales y sanciones a prácticas sindicales desleales, lo que implica en la práctica la virtual eliminación del derecho a huelga y una criminalización de las protesta sindical.

Incentivos a la formalización y regularización laboral.

Derogación de leyes “obsoletas” o “no exitosas” para los libertarios como la que regula el teletrabajo.

Fuente y fotos: InfoGremiales