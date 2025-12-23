En la jornada del viernes, Papá Noel visitó la ciudad y recibió las cartas de los niños en el Museo Ferroviario, donde cientos de chicos y familias se acercaron para compartir un momento de alegría y dejar sus deseos de cara a las fiestas.
Durante la mañana y la tarde, los más pequeños pudieron acercarse, sacarse fotos y vivir la magia de la Navidad junto a esta tradicional figura; en una actividad que contó con una gran participación de vecinos y visitantes.
La propuesta continuó este domingo 21 de diciembre, cuando Papá Noel estuvo presente en el Paseo de los Artesanos, ubicado en calle 10 y 7 del centro de la ciudad, donde más niños se acercaron a dejar su cartita y disfrutar de un encuentro pensado para toda la familia. Desde el Municipio se invita a la comunidad a sumarse y compartir esta iniciativa que busca mantener vivas las tradiciones y generar espacios de encuentro en estas fiestas de fin de año
Periodismo365