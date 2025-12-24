Un importante incendio se produjo en la madrugada de este miércoles en la fábrica de colchones Maxi King, ubicada en Colectora de Ruta Nacional N° 95, entre calles 1 y 9, del barrio Villa San José de Presidencia Roque Sáenz Peña.





El sereno del lugar, explicó a los uniformados que el fuego se habría iniciado en el sector depósito de colchones, propagándose posteriormente hacia el área de fabricación. De inmediato, trabajaron en el lugar dotaciones y autobombas de la División Bomberos Policial, junto a Bomberos Voluntarios de Sáenz Peña, solicitándose además colaboración de cuerpos de bomberos de localidades aledañas, a fin de controlar y extinguir el incendio.













Ya en horas del amanecer, personal de Bomberos continúan con los trabajos para controlar y extinguir el foco ígneo, con la colaboración de autobombas de Presidencia de la Plaza, Machagai, Quitilipi y Avia Terai. Se solicitó abastecimiento de camiones cisternas a la empresa SAMEEP y la Municipalidad.




