Con la llegada de diciembre, los comerciantes renuevan expectativas para incrementar sus ventas.

A tres semanas de Nochebuena, las familias comenzaron con la compra de todo lo referente para el armado del árbol navideño, y se pudo corroborar que se deberá gastar al menos 30 por ciento más respecto al año pasado.

En la recorrida por locales de referencia con tradición de ventas de productos navideños, el sondeo arrojó que para adquirir un arbolito económico con todos los adornos y luces, los clientes deberán disponer de alrededor de 40.000 pesos, y algo de más valor supera los 100.000 pesos, según lo expuesto en las góndolas de los comercios locales.

Estamos esperanzados

Respecto a la situación de las ventas sobre el armado del árbol navideño, los comerciantes consultados dijeron que "siempre se mantienen las esperanzas que algo va a mejorar o al menos cambiar un poco para mejor como se vienen dando, sino tendríamos que cerrar y dedicarnos a otra cosa, no queda más que resistir", lamentaron.

"Ahora estamos enfocados en este mes de diciembre con el espíritu navideño, que la gente se va a animar a gastar un poco más, sabemos que la situación económica no es la mejor de los últimos años pero creemos que este mes lo puede hacer pensar de otra manera al consumidor y apostamos a eso", sostuvo Eliana, encargada de un local de ventas.

Rubro bazar

En comercios del rubro bazar, que son los que más venden en cualquier época del año, mencionaron: "Aquí nosotros no aumentamos los precios, solamente está un poco más caro lo nuevo que estuvo llegando hace unas semanas para el armado del arbolito, lo demás tenemos al mejor precio de la ciudad, por lo que estuvimos mirando en otros locales", comentó Ivana de un reconocido bazar ubicado sobre Avenida 1.

Pocas cuotas

Las opiniones de la gente que salió a gastar para comprar el arbolito o simplemente renovar algunos adornos, dijeron: "Voy a gastar lo menos posible, porque el grueso de los gastos vamos a tener que hacerlo en la comida del 24 y el 31, hay que aguantar el mes de diciembre". "No compro nada en cuotas para el arbolito, me voy a reservar para la comida, porque este mes es una de meterse en deudas que terminás pagando en varios meses si no te controlás", agregó una vecina. En las opiniones, los consultados dijeron que "no hay que endeudarse para armar el arbolito, sino tener el mismo del año anterior".

En referencia a los precios, dos jubilados que recorrían locales para la compra de la fecha comentaron que "la semana pasada estuvimos mirando precios en la ciudad de Resistencia, y podemos decir que aquí en Sáenz Peña, muchos de los precios del arbolito son más baratos".

"Algo se está corrigiendo en materia de precios, pero no puede ser que, por unos pocos kilómetros de distancia, vivir sea un cincuenta por ciento más caro", disparó Juan Carlos, docente jubilado. "Solamente compramos en cuotas para comer, ni pensamos endeudarnos para comprar algo para el arbolito, sería muy irresponsable eso, tenemos todo estructurado", comentaron los jubilados.

Los precios

En relación al incremento del costo del árbol navideño con el año anterior, los comerciantes indicaron que este año estuvo entre el 25 al 30 por ciento, pero que este año hay más expectativas en las ventas, y "creemos que puede mejorar", se esperanzaron.

Un arbolito de 30 a 50 centímetros sin los adornos cuesta entre 6.500 a 8.000 pesos. Un poco más grande, hasta un metro de altura; el costo se eleva de los 10.000 a 22.000 pesos. Y con adornos para el de metro veinte centímetros, está entre 30.000 llegando algunos a los 85 mil pesos.

Las figuras de Papá Noel, según el tamaño y la calidad; oscilan desde los 4500 a 45.000 pesos. Las luces comunes de cien unidades se venden a partir de los 2.700 pesos, las LED de 5.000 a 13.000 pesos y las mangueras lumínicas desde los 25.000. En tanto, los adornos como esferas por unidad cuestan 800 pesos, y comprando en set de diez unidades con precios más accesibles, desde los 4.500 pesos. Las bolas decorativas de hasta dos metros, a partir de los 1.500 pesos; sin embargo los últimos que llegaron como novedades se incrementan exponencialmente.

En síntesis, para armar un arbolito económico de un metro de alto comprando todo nuevo, se tendrá que gastar alrededor de los 40.000 pesos. Cabe recordar que el mismo árbol, el año pasado tenía un costo de alrededor de los 25.000 pesos.

Fuente y fotos: Norte



