El Municipio de nuestra ciudad reconoció a los comerciantes expendedores de alimentos que cumplieron con las buenas prácticas de manufactura durante el año 2025.

El acto de reconocimiento tuvo lugar en el Centro Cultural Municipal y contó con la presencia de la secretaria de Economía Marita Quintana; subsecretaria de Bromatología y Protección de la Salud Daniela Alcorta; el subsecretario de Gobierno, Luis Collavino; concejales y demás funcionarios municipales.

En la oportunidad, se entregó un certificado de reconocimiento y un adhesivo que muestra su compromiso con la seguridad alimentaria para que lo puedan exponer en la puerta de sus comercios y que los distinguirá ante los consumidores.

Los establecimientos que fueron seleccionados cumplen con los requisitos bromatológicos, es decir, se encuentran siempre en buen estado de higiene y orden, emplean materia prima de procedencia confiable, realizan la correcta rotación de la mercadería, efectúan una adecuada conservación de los alimentos, lo que permite que el consumidor acceda a un alimento seguro que no causará daño a la salud. El reconocimiento entregado garantiza que el establecimiento preserva la calidad de los mismos.

Las buenas prácticas son aquellos requisitos que establece el Código Alimentario Argentino y el Reglamento Bromatológico Municipal, para asegurar que los alimentos sean seguros y no representen un riesgo para la salud del consumidor.

Los 41 comercios reconocidos:

Autoservicio Guanuco, Avícola La Familia, Cafetería Jungla Maderna, Cafetería Café Martínez, Cafetería y Pastelería Te Invito, Carnicería Los Romero, Carnicería Marca Árbol, Carnicería Ambross, Carnicería Tuty Carnes, Carnicería El Centro de la Carne, Distribuidora de golosinas Arcor, Envasadora Aguas Ivess Tubito Srl, Envasadora Aguas del Rey, Envasadora Aguas Jorchi, Envasadora Aqua Maldonado, Fiambrería Luz Azul, Fiambrería y Vinoteca Lo de Medero, Fraccionadora Mieles del Chaco, Gastronomía Solo Empanadas, Roque House, Pico Pizza, Lo de Susan, Pido Pizza, Heladería Gelato, Mercadito Lo de Matheo, Mercadito Itatí, Mercadito Camel, Mercadito con venta de carnes Autoservicio Braian, Mercadito con venta de carnes El Tiro, Panadería San Cayetano, Panadería Dari, Pollería Beraca, Pollería Don Esteban, Pollería Puli Pollos, Procesadora de carne envasada al vacío Don Juan Carnes, Supermercado El Arriero, Tienda de bebidas Delidrinks, Verdulería La Amistad, Verdulería Comercial El Abasto.

Periodismo365



