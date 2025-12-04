Un menor de 8 años que iba a comprar golosinas a un kiosco, fue asaltado por un delincuente de 17 a plena luz del día. Ocurrió en el Barrio 80 Viviendas de Presidencia Roque Sáenz Peña. Afortunadamente el niño no resultó lesionado. La secuencia del asalto quedó grabada en cámaras de seguridad de un mercadito.

Por ello, se comisionó personal en móvil Policial PT-666, hacia el lugar referido, a fines de llevar a acabo averiguaciones tendientes a establecer lo sucedido, y proceder en caso de ser factible a la conducción y aprehensión del supuesto autor del hecho que se investiga, que llevó preocupación a los padres y la comunidad en general

También intervino la División Investigaciones Complejas, conformándose grupos de trabajo y tras averiguaciones realizadas se estableció el domicilio de su padre, un hombre de 48 años, domiciliado en Barrio Parque Norte; quien explicó que antes de ayer a las 17.30 horas, su hijo de 8 años fue a comprar un paquete de galletitas al kiosco ubicado en calle 32 y 55 del mismo barrio , próximo a su domicilio, distante a una cuadra y media.

Agregó que el niño llevó dos mil pesos pero enseguida regresó nuevamente a su hogar llorando y asustado diciendo "Papi me robaron la plata. Era un hombre con gorrita, tenía una bolsa y me dijo mirá lo que estoy vendiendo" Y le sacó de la mano el billete de $2.000 Ante ello, se realizó el resguardo del material fílmico de la cámara de seguridad de un Autoservicio, y tras análisis de secuencias los efectivos reconocieron al supuesto autor como alias "Juan Sena - Juanchi o Juancito" domiciliado en el Barrio Solidario.

El Fiscal de la causa dispuso la detención del autor del hecho, pero al llegar al domicilio del acusado, los policías fueron atendidos por su padre (45) quien con actitud hostil explicó que su hijo no estaba y que lo presentaría ante la Justicia en el día mañana acompañado con su abogado.

Periodismo365