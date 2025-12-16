La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) concluyó el ciclo lectivo y administrativo 2025 con una gestión caracterizada por el crecimiento institucional sostenido, la expansión territorial y el fortalecimiento de su proyecto académico. En este marco, la Asamblea Universitaria aprobó por unanimidad la Memoria Anual y el Balance correspondiente al ejercicio 2025, consolidando un año de importantes avances para la comunidad universitaria.

Entre los ejes más valorados del informe se destacan el fortalecimiento de la comunicación institucional, la mejora continua de la infraestructura universitaria, la modernización de procesos administrativos y una creciente presencia territorial, a través de la articulación con municipios, instituciones educativas, organismos públicos, comunidades rurales y organizaciones internacionales.

La Asamblea fue presidida por el rector de la UNCAUS, Dr. Germán Oestmann, quien subrayó que “estas acciones consolidan el compromiso de la Universidad con una educación pública inclusiva, federal y de calidad, una línea de trabajo que la institución sostiene desde su creación y que continúa proyectándose hacia nuevos sectores de la región”.

La aprobación de la Memoria Anual y del Balance 2025 se concretó de manera unánime por parte de los asambleístas representantes de todos los claustros que conforman el cogobierno universitario: docentes, nodocentes, estudiantes, graduados y el Consejo Social y Comunitario, reafirmando el consenso institucional y la madurez democrática de la Universidad.

Finalmente, el Rector destacó que el documento no solo constituye una rendición integral de los logros alcanzados, sino que también proyecta una UNCAUS “más robusta, articulada y profundamente comprometida con su territorio”, de cara al año 2026, en el que se renovarán los desafíos para seguir acompañando el desarrollo social, educativo y productivo de la provincia y la región.

Periodismo365



