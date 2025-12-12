Como parte de las actividades de cierre de año, los niños que asisten a los Comedores Integrales participaron de una jornada recreativa en la pileta del Polideportivo Municipal.

Durante la mañana, disfrutaron de juegos y actividades acuáticas coordinadas por los profesores del Polideportivo y supervisadas por el equipo de guardavidas. Más tarde, compartieron un refrigerio. Las responsables de los comedores, Crucita Pereyra y Dorys Pacheco, destacaron que el Municipio puso a disposición el transporte para garantizar la participación de todos los niños. Además, agradecieron al intendente Bruno Cipolini por acompañar y apoyar la iniciativa.

Periodismo365



