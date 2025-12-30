"La situación se veía venir. La orden del Consejo Directivo del INTA llegó el pasado fin de semana y tenemos que desalojar todo el edificio antes del 5 de enero de 2026. Los 4 profesionales que allí trabajaban, fueron reubicados en la Estación Experimental ubicada al sur de la ciudad. La histórica construcción de calle 7 entre 6 y 8 del centro (a 150 metros de Plaza San Martín), será ocupada ahora por la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña", confirmaron a Periodismo365 fuentes del organismo ligado estrechamente a la producción primaria de toda la región centrochaqueña y provincias vecinas.

Cabe remarcar que la Agencia de Extensión Rural INTA Sáenz Peña, "funcionaba desde el año 1956 y por allí pasaron profesionales de mucho prestigio y renombre: Druzianich, Kramer, Rister y muchos otros que enarbolaron las banderas de la capacitación, la producción y el trabajo rural. Desde la Agencia de Extensión INTA Sáenz Peña se ejecutaron programas que obtuvieron reconocimiento a nivel nacional, uno era Cambio Rural y el otro Pro Huerta. Con ambos programas se beneficiaron a miles de minifundistas, pequeños y medianos productores. Sin embargo, lamentablemente ambos programas fueron cerrados a pocos días de la asunción del Presidente Javier Milei", recordaron los empleados más antiguos.

"Era una Agencia histórica del INTA, con mucha trayectoria a nivel local, comprometida con el desarrollo institucional y con los productores de la zona; transfiriendo tecnología y conocimiento, brindando capacitación y asesorando a minifundistas, horticultores, pequeños y medianos productores agropecuarios y ganaderos en distintos puntos del ejido urbano y periurbano de Presidencia Roque Sáenz Peña y localidades vecinas. Desde la Agencia se concretaron proyectos hortícolas, huertas comunitarias y escolares, capacitando en la industrialización y comercialización de distintos productos regionales que generan los productores primarios; dando un valor agregado a su producción. También la Agencia de Extensión Rural Sáenz Peña sobresalió en proyectos apícolas, siendo referentes en la temática, interactuando con las distintas instituciones locales y regionales participando activamente en distintas exposiciones y ensayos a campo de cultivos intensivos y extensivos", detallaron los profesionales consultado por Periodismo365.

Las mismas fuentes remarcaron a Periodismo365 que el edificio va a pasar a la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, y ya fue asignado a la Fiscalía Federal de nuestra ciudad "El céntrico edificio tiene un amplio terreno de 20 metros de frente por 50 metros de fondo (1.000 metros cuadrados), posee 5 oficinas, sala de recepción, sala de reuniones, salón de usos múltiples, baños, viveros de plantines de hortalizas, viveros de ensayos de frutilla, etc. Allí trabajaban 1 ingeniero, 1 médico veterinario y 2 técnicos universitarios con más de 20 años de antigüedad en el INTA, los que fueron reubicados en la Estación Experimental , ubicada a la vera de Ruta Nacional Nº 95, a 5 kilómetros al sur de Sáenz Peña. Es una situación muy angustiante para todos porque ahora no sabemos que va a pasar con la Estación Experimental. Ése predio tiene 900 hectáreas y lo peor que podría suceder es que todo se transforme en un mega negocio inmobiliario", lamentaron las mismas fuentes.

