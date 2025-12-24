En la mañana de este miércoles 24 de diciembre, alrededor de las 08.00 horas, fue afectado un conductor de 33 kV del sistema eléctrico, provocando interrupciones en el suministro de energía en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y en localidades cercanas.

Desde la empresa informaron que, como parte del protocolo de contingencia, las cargas fueron transferidas a otros alimentadores, lo que permitió iniciar el restablecimiento progresivo del suministro eléctrico en los distintos sectores afectados.

SECHEEP mantiene un monitoreo permanente del sistema y continúa trabajando para garantizar la estabilidad del servicio, priorizando la seguridad de los trabajadores y de los usuarios. Asimismo, se solicita a la comunidad comprensión ante las molestias ocasionadas y se recuerda que, ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden comunicarse a través de los canales oficiales de atención.

Periodismo365