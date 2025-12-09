La Quiniela Poceada sigue entregando premios y esta semana fue el turno de ganadores provenientes de diversos puntos de la provincia como Sáenz Peña, Pampa del Indio, Concepción del Bermejo, La Leonesa y Resistencia, quienes formaron parte del loto de ganadores de la edición del pasado 2 de diciembre.

Otro de los ganadores fue un vecino de La Leonesa que también eligió sus números en forma manual. Esta jugada, con los números 00, 09, 17, 25 y 47, fue registrada en la Sub-Agencia 441/02 de Fabricio Luis Treppo, ubicada en el barrio Central de La Leonesa.

A ellos vino a sumarse una emprendedora oriunda de Pampa del Indio, quien también sumó los cinco aciertos gracias a un ticket manual, jugado en la Agencia 504 de Sergio Alcides Barrientos. En su caso, los números elegidos fueron el 00, 09, 12, 17 y 25.

La suerte también tocó las puertas de una familia de Presidencia Roque Sáenz Peña, que se sumaron al lote de ganadores gracias a un ticket jugado en la Sub-Agencia 524/02 de Natalia Johana Jovasevich, ubicada en pleno barrio Sáenz Peña. Sus números fueron el 00, 03, 17, 25 y 47. “Vamos a guardar la plata para que nuestro hijo pueda estudiar”, reveló el ganador, un humilde albañil que llegó hasta la sede de Lotería Chaqueña acompañado por su señora.

Otra de las afortunadas fue una docente de Concepción del Bermejo que también acertó los cinco números con una apuesta manual. El 00, 17, 33, 47 y 52 fueron los números de este ticket que se jugó en la Sub-Agencia 711/02 de Julia Rosa Kaluk.

Estos ganadores formaron parte del lote de siete apostadores que se repartieron el premio mayor de la Quiniela Poceada Chaqueña durante el sorteo del pasado martes 2 de diciembre, por lo cual cada uno de ellos se llevó una suma de 45.920.509 pesos.

Periodismo365