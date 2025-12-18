El hecho se produjo en Colonia Benítez en el marco de la logística que se hizo para la incineración de estupefacientes.
Según las primeras informaciones los efectivos policiales habían simulado que apartaban la droga para quemar, pero posteriormente se detectó que trasladaban la sustancia a una camioneta.
Maniobra que fue percibida por algunos de los presentes, procediéndose a pedirle las explicaciones de lo acontecido, lo que terminó provocando la intervención del Fiscal en jurisdicción y de las autoridades policiales del procedimiento que continúan trabajando en el lugar, para hacer el relevamiento exacto de toda la carga y de lo que intentó desviarse.