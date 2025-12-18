El hecho se produjo en Colonia Benítez en el marco de la logística que se hizo para la incineración de estupefacientes.

Ante esto, el doctor Juan Marcelo Burella Acevedo pidió la detención de los cinco policías involucrados y el secuestro de sus celulares, teniendo el firme acompañamiento del Ministro de Seguridad Hugo Matkovich para llegar hasta las últimas consecuencias. Fuente, fotos y multimedia: NG Federal

Maniobra que fue percibida por algunos de los presentes, procediéndose a pedirle las explicaciones de lo acontecido, lo que terminó provocando la intervención del Fiscal en jurisdicción y de las autoridades policiales del procedimiento que continúan trabajando en el lugar, para hacer el relevamiento exacto de toda la carga y de lo que intentó desviarse.