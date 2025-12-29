Ante la persistencia de las lluvias y el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema de bombeo de la ciudad sigue funcionando a pleno. Además, durante los días previos, las distintas cuadrillas del Municipio estuvieron trabajando en la limpieza de canales, cunetas y desagües.

En promedio, en lo que va del mes de diciembre llovió 350 milímetros y el Servicio Meteorológico Nacional prevé nuevas precipitaciones para los últimos días del 2025. Además, el organismo oficial del clima informó que las condiciones comenzarán a mejorar durante los primeros días de enero del 2026.

Cabe mencionar que el fin de semana, desde Servicios Públicos del Municipio local se estuvo trabajando para bajar los niveles de los reservorios y así brindar mayor previsibilidad ante el pronóstico que se encuentra vigente.

No obstante, siempre se remarca que si los milimetrajes son elevados en cortos periodos de tiempo; no se descartan posibles complicaciones propias de este tipo de fenómenos climáticos. También se solicita colaboración a los vecinos, evitando arrojar residuos en la vía pública, canales, cunetas y desagües, para no dificultar el escurrimiento del agua.

Periodismo365