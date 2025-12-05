El INSSSEP suscribió un importante convenio con un grupo de prestadores de salud que permitirá ampliar significativamente la cobertura médica para los más de 500 afiliados radicados en la provincia de Córdoba. El acuerdo entrará en vigencia a partir de la hora cero de este sábado 6 de diciembre

El convenio brindará acceso a una amplia red de especialidades, servicios de internación, estudios diagnósticos y urgencias, garantizando una atención más cercana, rápida y eficiente para cada afiliado chaqueño que reside en Córdoba.

Periodismo365