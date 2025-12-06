En la noche de este viernes, efectivos de la División Bomberos y Comisaría 2º trabajaron en la histórica Escuela 306 del Barrio Lamadrid, para sofocar un incendio que se produjo en el sector de la cocina del establecimiento, en momentos que las docentes realizaban actividades para juntar fondos.

Al llegar al lugar, constataron que el foco ígneo se producía en el sector de la cocina, siendo sofocado en principio por un extintor del edificio. De acuerdo a manifestaciones de las maestras, al estar haciendo uso de la cocina para beneficencia de la Escuela, comenzó a incendiarse como consecuencia de una irregularidad eléctrica de la cocina.

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni daños materiales. Se encontraba presente la Directora, de 65 años de edad. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo del Dr. César Collado, en la causa por "Supuesto Incendio".

