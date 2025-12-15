La conducción de la central obrera se reunió con gobernadores de Provincias Unidas y con diputados y senadores peronistas. Apuesta a "debilitar" la reforma laboral en el Senado

Igual que con la Ley Bases, los dirigentes gremiales apuestan a desflecar el proyecto de Javier Milei en la Cámara Alta para reducir su impacto sobre los trabajadores, con la diferencia de que aquella iniciativa parlamentaria ingresó por Diputados, obtuvo media sanción el 30 de abril de 2024 y fue votada por los senadores recién el 12 de junio del mismo año. La razón por la que se enfocan a pleno en las negociaciones palaciegas sería porque no ven que los trabajadores estén dispuestos a salir a las calles para pelear contra la reforma.

Ante ese escenario, los triunviros de la central obrera, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Jorge Sola, se reunieron este miércoles con diputados y senadores peronistas, en las oficinas del Bloque Justicialista, liderado por José Mayans. También participó del encuentro el líder de la UOCRA y representante del sindicalismo en el Consejo de Mayo, Gerardo Martínez, que habría quedado enredado por el gobierno en el informe final de las discusiones que divulgó este martes Manuel Adorni.

En ese texto, consta que Martínez habría admitido la necesidad de reescribir la Ley de Contrato de Trabajo, algo que enervó a Jerónimo y activó todas las alertas en la conducción cegetista. Durante la cita con los senadores, los triunviros sostuvieron que los borradores de la ley van "en un sentido claramente regresivo porque ninguna de las medidas difundidas mejora las condiciones actuales de los trabajadores registrados, ni ofrece respuestas para quienes se encuentran en situaciones de mayor precariedad". Legisladores y dirigentes sindicales coincidieron en "la necesidad de avanzar de manera conjunta en una campaña nacional de concientización para visibilizar el impacto de la reforma".

Uno de los senadores que participó de la reunión le dijo a LPO que "hay que construir unidad y ampliar la base de sustentación con la CGT, la CTA y los gobernadores para llegar a los 37 votos del Senado y evitar que salga esta ley". El segundo paso de esa estrategia sería el de pensar en alternativas, frente a la ofensiva del gobierno.

Además de Mayans, recibieron a los sindicalistas en el bloque Justicialista sus colegas Juliana di Tuillio, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Jorge Capitanich, Mariano Recalde, Martín Soria y Fernando Salino, entre otros senadores. El peronismo parte de un piso de 28 bancas y aspira a juntar la adhesión de Carlos Camau Espínola y Alejandra Vigo, como así también a sus pares de provincias petroleras. En representación de los diputados de Fuerza Patria, acudieron al Senado Vanesa Siley, Mario Paco Manrique, Hugo Moyano (hijo) y Kelly Olmos.

Más temprano, Jerónimo y Sola también se reunieron, junto al titular del Sindicato de la Carne, Carlos Molinari, y su par de AEFIP, Pablo Flores, con los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Adán Bahl. "Una reforma laboral por sí misma no genera puestos de trabajo, porque para crear trabajo se necesita un proceso de crecimiento económico sostenido protegiendo y promoviendo la industria y la producción nacional", dijo Michel.

Fuente y Fotos: La Política Online