El gobernador Leandro Zdero anunció, este miércoles, la construcción de un ala pediátrica en el Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña; en una jornada marcada por obras que impactan directamente en la calidad de vida de los chaqueños
La obra contará con una inversión de 6 mil millones de pesos, financiada con fondos de FONPLATA, y constituye una decisión estratégica del Gobierno del Chaco para ampliar y modernizar la infraestructura sanitaria, dando respuesta a una demanda histórica de la región centro de la provincia; debido a que siempre todas las derivaciones se hacen hacia Resistencia.
El anuncio se realizó hoy en el marco de la inauguración de cuadras de pavimento y de las refacciones de la Casa de Campo en Ferichaco, reafirmando una gestión que avanza con obras en todo el territorio provincial y con una fuerte decisión política de fortalecer el sistema de salud.
Este nuevo espacio permitirá fortalecer de manera significativa la atención pediátrica, aumentando la capacidad operativa del Hospital 4 de Junio, que es un centro de referencia para miles de familias chaqueñas. De esta manera, el Gobierno provincial avanza en la consolidación de un sistema de salud más fuerte, equitativo y con mayor capacidad de respuesta.
“El compromiso es claro: invertir donde más se necesita y garantizar el derecho a la salud con hechos concretos”, señaló el gobernador Zdero, al tiempo que destacó que esta obra se inscribe en una política sanitaria que prioriza a los niños y refuerza la atención pública en toda la provincia.
