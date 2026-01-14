Este miércoles, el gobernador Leandro Zdero junto al intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, inauguraron nuevas cuadras de pavimento en el barrio Sarmiento y en la avenida España, en el marco de un esquema de trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio.

En el barrio Sarmiento se habilitó la segunda de tres etapas de pavimentación, que comprende las calles desde la 35 hasta la 41, permitiendo una conexión directa con el barrio Tiro Federal. La obra integral prevé el pavimento desde la calle 25 hasta la 51. Además, durante el recorrido se inauguraron nuevas cuadras pavimentadas sobre la avenida España, mejorando la circulación y el perfil urbano del sector.









El mandatario provincial remarcó que esta modalidad de trabajo se viene implementando en distintos puntos de la provincia, como Resistencia, Machagai y Coronel Du Graty. “Este trabajo conjunto permite mayor conectividad entre barrios, realza el perfil urbano, consolida las ciudades y mejora la calidad de vida de los vecinos”, subrayó.

Avances a través del trabajo conjunto

Por su parte, el intendente Bruno Cipolini destacó los avances logrados en infraestructura urbana gracias al trabajo articulado con la Dirección de Vialidad Provincial (DVP). En ese sentido, mencionó las obras de pavimentación en ejecución, como el tramo de la calle 0 hacia la avenida 33 y de la calle 35 hacia la avenida 28, que facilitan nuevas alternativas de circulación.









Asimismo, Cipolini señaló la proyección de futuras obras, entre ellas la extensión de la calle 4 y la prolongación de la calle 129 hacia el barrio Santa Rita, lo que permitirá mejorar de manera significativa la conectividad en la zona sur de la ciudad. “Reiteramos el compromiso junto al gobierno provincial de continuar trabajando en soluciones concretas para toda la comunidad”, concluyó.

