En un año electoral con una actividad legislativa inusualmente alta, la Cámara baja celebró 14 sesiones ordinarias, pero la presencia no acompañó: más de siete de cada diez legisladores faltaron al menos una vez. Un radical lideró el ranking con un 78% de ausencias, seguido por un santiagueño de Unión por la Patria. Innovación Federal fue el bloque con peor promedio.

Completan el podio de los que registran más faltazos a las sesiones tres diputados. Manuel Aguirre, del bloque Democracia para Siempre, que concluyó su mandato en diciembre pasado y faltó a 8 sesiones (una con licencia), y dos miembros del bloque Innovación Federal, el misionero Alberto Arrúa y el rionegrino Agustín Domingo.

El año 2025 fue un año muy intenso en la Cámara de Diputados. Con un número de sesiones que superó la media, tratándose de años electorales en los que habitualmente la actividad legislativa disminuye significativamente. Por el contrario, el recinto fue abierto tantas veces que para encontrar un número similar para un año electoral hay que remontarse a 2017.

Catorce fueron las sesiones desarrolladas a lo largo del último año durante el período ordinario, incluyendo tres informativas y un homenaje. Un año en el que por enésima vez debemos repetir que la oposición aprovechó la condición minoritaria del oficialismo libertario para ponerlo tantas veces como pudo contra las cuerdas.

En ese contexto, La Libertad Avanza tuvo que poner en práctica la única alternativa que les queda en esas circunstancias: actuar a la defensiva y tratar de evitar sesionar todo lo que pueda. No siempre lo logró; mejor dicho, la mayoría de las veces no lo consiguió, pero para tal fin necesitó contar con todos los miembros disponibles: propios y aliados.

La oposición, por su parte, debió esmerarse para concretar las sesiones que pidió. Que en definitiva fueron prácticamente todas las realizadas durante un período ordinario en el que La Libertad Avanza no pudo aprobar ni una ley propia: solo el decreto de necesidad y urgencia autorizando las negociaciones con el FMI por la deuda.

Así las cosas, la oposición le infligió al Gobierno una sucesión de derrotas. Solo cinco de las sesiones que convocó fracasaron. Y para eso, necesitó también contar con la mayor cantidad de diputados disponibles para asegurarse el quórum: si lo conseguía, tenía la certeza de terminar aprobando la mayoría de la agenda de la sesión en cuestión.

En ese contexto, el Gobierno debió esforzarse al máximo para tratar de desarmar las sesiones, o bien evitar el número suficiente para que la oposición consiguiera los dos tercios, o la mayoría para las leyes que se proponía aprobar. No siempre lo consiguió.

Dicho lo cual, vayamos al objetivo de este informe sobre las ausencias en las sesiones. Muchas veces, como dijimos, alentadas por el oficialismo, pero en general en línea con lo que suele suceder cada año. Haremos un repaso del boletín de asistencia a las sesiones, que emerge de la información oficial correspondiente a cada una de las mismas. Para esa tarea, parlamentario.com consideró solamente el período ordinario, que va del 1° de marzo al 10 de diciembre, y obviamente no contempló las sesiones en minoría -hubo dos-.

Sí se tuvieron en cuenta las tres sesiones informativas realizadas con el jefe de Gabinete – dos informes de gestión y una interpelación -, y la sesión de homenaje que se realizó en memoria del Papa Francisco. Cabe destacar que en esas cuatro sesiones se registró un número de ausentes mayor que el de las sesiones especiales, aunque obviamente el quórum se alcanzó.

Lo cierto es que solo el 27% de los diputados nacionales tuvo en 2025 asistencia perfecta a las sesiones, registrándose casos extremos como el de quien más faltas acumuló a lo largo del año, que tuvo un porcentaje de ausentismo del 78%.

Solo el 27% tuvo asistencia perfecta en Diputados en 2025 lo cual le valió para tener el privilegio de encabezar la sesión preparatoria del 3 de diciembre pasado, en la que juraron los nuevos diputados nacionales. Y que no fue considerada para este informe. A sus 82 años de edad, Cipolini tiene dos años más de mandato, pero en 2025 figuró ausente en 11 de las 14 sesiones realizadas durante el período ordinario. En ocho figuró con licencia. De tal manera, el diputado chaqueño que justamente en esa sesión protagonizó un escándalo al hacer comentarios sexistas que luego intentó negar sin éxito, solo tomó parte del 22% de las sesiones del año pasado.

A propósito de Innovación Federal, es el bloque que en promedio registra mayor cantidad de ausencias. A las dos ya mencionadas hay que sumar al salteño Pablo Outes, con 7 faltazos, y a la presidenta del bloque, Pamela Calletti, con 6. Ninguno de los miembros de esa bancada que hasta el año pasado tenía 8 miembros tuvo asistencia perfecta: los que menos se ausentaron, lo hicieron en 3 sesiones.

¿Qué performance tuvo La Libertad Avanza? El 62% de sus miembros registraron ausencias a lo largo del año, siendo la más “destacada” en ese sentido la misionera Florencia Klipauka Lewtak, quien concluyó su mandato el 10 de diciembre pasado y registró 6 faltazos el año pasado. Le siguen Rocío Bonacci y Romina Diez, quienes no estuvieron en 4 sesiones.

José Luis Espert tuvo 3 faltas, cuando en vísperas de las elecciones de octubre debió renunciar a su candidatura y pedir licencia, envuelto en un escándalo por su relación con el ya extraditado “Fred” Machado.

Volviendo a los santiagueños, esa provincia tiene una característica inédita: todos sus diputados son zamoristas. Y el presentismo de sus miembros no es su característica más saliente. Al ya citado caso de José Gómez, el segundo diputado más faltador del año pasado, hay que sumar a Ricardo Daives con 6; Celia Campitelli con 5; Bernardo Herrera con 4; y ya con números menos llamativos Estela Mary Neder (3), María Luisa Montoto y Nilda Moyano (ambas con 2). En el Pro, la diputada con más ausencias fue la chaqueña Marilú Quiroz, con 6; en tanto que el chubutense Jorge “Loma” Ávila fue el más faltador de Encuentro Federal, con 7.

