El hecho habría ocurrido los primeros días del mes de enero.
En la mañana de este martes, efectivos de la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña, condujeron a dos hombres de 33 y 35 años que el pasado 6 de enero habían sustraído un foco de alumbrado público por Avenida 2 y calle 13, en pleno centro saenzpeñense.
El primer sospechoso fue detenido ayer en horas de la medianoche, en tanto su cómplice fue atrapado en la jornada de hoy. Por otra parte, los investigadores secuestraron prendas de vestir y varios elementos de interés en la causa. Finalmente, ambos fueron puestos a disposición de la justicia bajo la causa de “Supuesto Hurto”.
