Cabe destacar que el Gobierno provincial continuará realizando un importante esfuerzo económico, aportando subsidios mensuales superiores a los $1.800 millones sobre la tarifa técnica, con el objetivo de sostener el valor del boleto y evitar que el impacto del aumento recaiga de manera directa en los usuarios del sistema de transporte público.

El nuevo cuadro tarifario fue definido luego de la realización de audiencias públicas y del correspondiente análisis técnico llevado adelante por el Ministerio de Infraestructura, a través de la Subsecretaría de Transporte, en conjunto con las empresas concesionarias del servicio.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que se busca garantizar la continuidad del servicio, preservar la accesibilidad al transporte urbano y acompañar a los chaqueños en un contexto económico complejo, priorizando el cuidado del bolsillo de los usuarios.

Asimismo, se indicó que el sistema de transporte urbano es un servicio esencial para miles de trabajadores, estudiantes y familias, por lo que el Estado provincial continuará monitoreando su funcionamiento y evaluando permanentemente medidas que permitan mejorar la prestación y sostener su calidad.

Periodismo365