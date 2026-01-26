Se trata de Martin Torrez de 26 años, lo trasladaron al hospital local para la autopsia. En estas horas se trata de establecer los pormenores del hecho.
A las 18.00 horas de este caluroso lunes, dieron aviso en la Comisaría 2º de Charata, que en la laguna ubicada en el barrio La Curva, donde funciona el club caza y pesca “Las Charatas”, una persona ingresó a nadar y no volvió a salir a la superficie.
Uniformados de la unidad jurisdiccional junto personal del 911, Grupo COM y Bomberos acudieron al lugar. Pasados unos 45 minutos, los efectivos alcanzaron a sacar del espejo de agua el cuerpo del ciudadano Torrez, quien fue examinado por el medico policial quien determino “Supuesta Asfixia por Sumersión”.
