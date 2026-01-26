Se trata de Martin Torrez de 26 años, lo trasladaron al hospital local para la autopsia. En estas horas se trata de establecer los pormenores del hecho.

Uniformados de la unidad jurisdiccional junto personal del 911, Grupo COM y Bomberos acudieron al lugar. Pasados unos 45 minutos, los efectivos alcanzaron a sacar del espejo de agua el cuerpo del ciudadano Torrez, quien fue examinado por el medico policial quien determino “Supuesta Asfixia por Sumersión”.

Periodismo365