En un comunicado a los medios de prensa, el Partido Justicialista- Distrito Chaco-, repudia enfáticamente, las agresiones armadas y el bloqueo naval y aéreo, dispuestas unilateralmente, por Estados Unidos sobre el territorio Venezolano.

El ataque armado a población civil tiene un solo nombre: Terrorismo. Actividad repudiada por la ONU y el derecho internacional, más básico y elemental. Junto al Partido Justicialista Nacional y los partidos democráticos de Latinoamérica, reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacifica de los conflictos.

Periodismo365