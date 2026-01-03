El presidente de Estados Unidos dijo que las empresas norteamericanas volverán para "reparar la infraestructura y empezar a generar dinero para el país".

"Durante mucho tiempo, ha sido un fracaso el tema de Venezuela. Incluso la producción de petróleo, no producían casi nada. Nosotros vamos a tener a las grandes empresas petroleras de estados Unidos, van a gastar miles de millones para reparar la infraestructura y empezar a generar dinero para el país. Estamos preparados para un segundo ataque, en caso de ser necesario. Para una segunda ola, aunque seguramente no necesitemos un segundo ataque", señaló Trump.

"En cuanto al petróleo, nosotros desarrollamos esa industria. Y ello lo tomaron. Tuvimos presidentes que no hicieron nada, hasta ahora", agregó Trump. "Vamos a generar miles de millones de dólares y los principales beneficiados, serán los habitantes de Venezuela", subrayó el mandatario norteamericano.

"Vamos a gobernar Venezuela hasta lograr una transición segura"

"Vamos a acompañar a Venezuela hasta lograr una transición segura y racional. No queremos que nadie se involucre. Nosotros vamos a gobernar el país hasta que podamos lograr una transición segura, apropiada y racional. Tiene que ser de esa manera, porque queremos paz y justicia para el gran pueblo de Venezuela", subrayó Trump.

"No podemos arriesgar que otra persona gobierne sobre Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo. Ya tuvimos décadas de esto. Estamos allí ahora, lo que la gente no entiende es que nos vamos a mantener allí el tiempo que sea necesario hasta que se logre una transición ordenada. Vamos a dirigir el país, hasta que se logre una transición apropiada", resaltó el mandatario norteamericano.

Consultado sobre cómo dirigirá Venezuela, aseguró: "Vamos a asegurarnos de que el pueblo de Venezuela esté cuidado. Y todos los que han sido víctimas estén cuidados". "No nos da miedo tener tropas de Estados Unidos en Venezuela. Anoche lo hicimos. Nos vamos a asegurar que ese país sea dirigido correctamente. Para que este ataque no haya sido en vano. Podríamos haber perdido vidas. Estamos listos para volver, si es necesario. Vamos a hacer un montón de dinero y se lo vamos a devolver al pueblo, a quienes fueron dañados", sostuvo. "Estamos designando personas para dirigir: más adelante lo comunicaremos. Durante un período de tiempo, son estas personas que están al lado mío", resaltó.

Fuente y fotos: iProfesional



