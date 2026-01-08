El caso que se difundió este jueves en la madrugada en Fontana, mencionaba a un Cabo de 31 años de edad, que habría sufrido un balazo al evitar un robo. Pero sus propios colegas investigaron y descubrieron la farsa.

Tras ello, se iniciaron operativos de búsqueda de los presuntos autores, como asimismo se analizaron los movimientos de los damnificados. Las versiones indicaban que en calle Río Negro y Pasaje Roldán, habían sido abordados por dos sujetos en moto, quienes los intimidaron con un arma de fuego para apropiarse de su rodado, pero al escuchar los gritos de auxilio, un efectivo policial que reside en la zona, salió en su auxilio y resultó lesionado por los malvivientes.

Algunas incongruencias en los dichos, hicieron dudar a los efectivos de la División Delitos contra las Personas, por lo que tomaron como referencia la ruta señalada por los presuntos damnificados y con las cámaras de la zona, observaron el desplazamientos de éstos hacia el lugar sin el seguimiento o intervención de terceros.

Con esta información reunida indagaron al conductor, quien al verse acorralado, manifestó que todo fue armado por el empleado policial, quien les habría abonado a ambos para armar el ardid. Tras ello y mediante la comunicación con la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del hombre y del policía, por "Supuesta falsa denuncia" y en forma paralela se notificó al uniformado de las actuaciones judiciales por "Supuesta infracción al Artículo Nº 189 Bis del Código Penal, en virtud a que éste hizo entrega de un revólver calibre 32, con cuatro cartuchos en su interior y una vaina servida, con el cual se habría autoinflingido la lesión denunciada.

El efectivo policial fue separado de funciones con retención de haberes y para lelamente a la causa judicial el Órgano de Control Interno Institucional (OCI) instruyó el sumario administrativo para determinar la responsabilidad administrativa del agente.

Fuente y fotos: Diario Chaco



